Surtos de coronavírus no Norte geram preocupação das autoridades

Portugal regista esta quarta-feira 177 surtos ativos de covid-19, 86 dos quais no Norte, afirmou a ministra da Saúde, Marta Temido, referindo que a "maior atenção" incide agora nesta região, devido aos casos surgidos nos últimos dias.

Os restantes surtos dividem-se da seguinte forma: nove no centro, 61 na Região de Lisboa e Vale do Tejo (RLVT), nove no Alentejo e 12 no Algarve.

Durante a habitual conferência de imprensa, em Lisboa, destinada a atualizar a informação relativa à situação da pandemia em Portugal, a ministra assinalou que passam hoje seis meses sobre o registo dos primeiros dois casos no país.