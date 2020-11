Surtos de Covid-19 em dois lares do Sabugal contaminaram, para já, 42 pessoas. O número pode subir porque ainda falta conhecer o resultado de testes realizados no domingo.Os casos positivos do novo coronavírus foram detetados no lar de Aldeia do Bispo, onde estão infetados 30 utentes e cinco funcionários, e no lar da Santa Casa da Misericórdia do Soito, que tem seis utentes doentes com Covid-19 e mais uma funcionária.