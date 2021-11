Surtos de Covid-19 nas prisões de Coimbra e Alcoentre

Depois do surto na prisão de Alcoentre, na qual foram detetados 31 casos positivos à Covid-19, foram agora detetados 24 casos positivos no Estabelecimento Psisional de Coimbra esta segunda-feira.

Todos os reclusos foram testados depois de dois reclusos terem apresentado sintomas compatíveis com a Covid 19, refere o comunidado da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais.





Os reclusos infetados estão neste momento em isolamento e sob acompanhamento clínico permanente."Nestes estabelecimentos prisionais estão temporariamente suspensas as atividades de formação escolar e profissional e de trabalho, bem como as visitas, com exceção das dos advogados. Os reclusos, a quem são diariamente entregues máscaras, mantêm, naturalmente, o direito legalmente consagrado a recreio a céu aberto e a telefonar. Aos reclusos positivos, genericamente assintomáticos ou com sintomas leves, é assegurada vigilância clinica 24 horas por dia", pode ler-se no comunicado.A taxa de cobertura vacinal dos trabalhadores da DGRSP é 87,96%, a dos reclusos é de 92,42% e a dos jovens internados em Centros Educativos é de 88,42%.