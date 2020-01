Suspeita de Legionela em Coimbra cancela consultas

A suspeita da existência de Legionela num dos blocos de Celas do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) levou ao cancelamento, na quarta-feira, das consultas da clínica universitária que ali funciona.O cancelamento aconteceu depois dos alunos do 4º ano de Medicina Dentária, que ali atendem utentes, acompanhados dos professores, terem sido aconselhados a usar máscaras de proteção. Medida que recusaram, alegando falta de condições de trabalho, no dia em que o local foi desinfetado.Em comunicado o CHUC fala "da existência de condições de segurança para a atividade" e garante que "não foi detetado nenhum caso de doença".