Christian Brueckner, o alemão suspeito do rapto e da morte de Madeleine McCann, estava com um homem “alto e loiro” na noite em que foi detido, em São Bartolomeu de Messines, no concelho de Silves, por estar a masturbar-se num parque infantil na presença de várias crianças. A revelação é da militar da GNR que deteve o violador, depois dos pais dos menores terem detetado a situação.