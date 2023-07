Christian Bruckner, suspeito do rapto de Maddie McCann, tinha um ‘kit’ para forçar fechaduras e terá sido esse aparelho que o alemão utilizou para entrar no apartamento alugado pelos pais da menina britânica, na praia da Luz, no Algarve, concretizando assim o rapto em 2007.A informação foi avançada à polícia alemã por Helge B., de 52 anos, considerado uma testemunha-chave no processo de acusação do alemão, revela o jornal The Sun.O homem terá entregue o ‘kit’ às autoridades.