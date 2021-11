Suspensa greve dos médicos marcada para os dias 23, 24 e 25 de novembro

O Conselho Nacional da Federação Nacional dos Médicos (FNAM) decidiu suspender a greve de médicos que estava marcada para os dias 23, 24 e 25 de novembro.Segundo o comunicado da FNAM, esta suspensão acontece "após a cuidada avaliação do contexto atual de crise política, condicionada pela não aprovação do Orçamento do Estado para 2022".A FNAM sublinha que a degradação das condições do Serviço Nacional de Saúde e das condições laborais dos médicos se mantém como um problema grave e com necessidade de resolução urgente.