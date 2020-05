Suspensas 2500 cirurgias ao cancro devido à pandemia

Casos em lares caem de 20% para 2%

Um quinto dos testes a funcionários de lares do Norte deu positivo a 24 de abril, revela o terceiro relatório do estado de emergência. Já no final dos 24 mil testes, apenas 2% deram positivo, anunciou o Governo a 7 de maio.



O número de doentes em Cuidados Intensivos desceu quase para metade nas últimas semanas. Já o número de doentes recuperados subiu para 3182, mais 169 relativamente a terça-feira, num aumento de 5,3%. A recuperar em casa estão 23 083 pessoas. "Não foram frequentes os casos em que estes doentes em casa agravaram essa sintomatologia e foram encaminhados ao hospital", garantiu a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas.Um quinto dos testes a funcionários de lares do Norte deu positivo a 24 de abril, revela o terceiro relatório do estado de emergência. Já no final dos 24 mil testes, apenas 2% deram positivo, anunciou o Governo a 7 de maio. Mais informação sobre a pandemia no site dedicado ao coronavírus - Siga ao minuto as últimas sobre a doença

- Mapa da situação em Portugal e no Mundo: veja a evolução da pandemia

- Conselhos sobre o coronavírus no explicador

- Conheça os mitos que deve ignorar sobre a doença



Em caso de ter sintomas, ligue 808 24 24 24

A concentração de meios no combate à Covid-19 levou à suspensão de 2500 cirurgias oncológicas entre janeiro e abril, face ao mesmo período do ano passado, revelou o secretário de Estado da Saúde."Corresponde a menos 15 por cento. Esta redução foi essencialmente à custa de cirurgias com prioridade normal", afirmou António Lacerda Sales, na conferência de imprensa diária sobre a pandemia, frisando que nos casos de cirurgias muito prioritárias houve um aumento de 7%. Já os tratamentos de radioterapia caíram 10 por cento, revelou o governante, que apelou aos doentes para não terem receio de voltarem aos hospitais para realizarem as intervenções adiadas.O balanço do dia desta quarta-feira aponta para mais 12 mortos (+1%), havendo agora um total de 1175 óbitos associados à Covid-19. Já o número de pessoas infetadas com o novo coronavírus aumentou 219 (+0,8%) para um total de 28 132. Há 692 doentes que estão internados em hospitais, menos 17 do que na terça-feira, e 103 encontram-se em Cuidados Intensivos (menos 10).