Tabaco mata mais de 12 mil portugueses por ano

Nicotina é a substância presente nos cigarros que leva à habituação.

Por Cláudia Machado | 01:30

O potencial cancerígeno do tabaco é bem conhecido, está devidamente estudado e comprovado cientificamente. Mas apesar de muitos conhecerem os perigos, milhões de portugueses continuam a fumar.



O que é, em grande parte, culpa da nicotina, a substância presente nos cigarros responsável pela viciação. Para combater a compulsão, há substitutos que podem ser usados e conjugados - como os pensos e as pastilhas - durante um período recomendado de até 12 semanas.



"A nicotina é o componente do fumo do tabaco responsável pelo fenómeno da habituação", explica ao CM Vítor Fonseca, médico pneumologista do hospital de Cascais. A substância tem diferentes efeitos a nível do sistema nervoso central, conforme a quantidade consumida.



"Em pequenas doses produz uma ação estimulante com aumento da concentração, vigilância e memória. Tem efeito ansiolítico, tranquilizante e relaxante. Em doses altas, tem sobretudo efeitos depressivos", refere o especialista.



As consultas de cessação tabágica são aliadas dos fumadores que decidem cortar com o vício, assim como os substitutos da nicotina, cuja utilização "não é atualmente recomendada além das 12 semanas, podendo ser prolongada por mais duas a quatro semanas em situações muito particulares e especiais", alerta Vítor Fonseca.



Até porque o objetivo de produtos como os pensos ou as pastilhas passa por ajudar a reduzir a dependência a que os fumadores estão presos "através de uma redução gradual dos níveis de nicotina nos substitutos até à paragem completa".



Vítor Fonseca, pneumologista

"Não há terapias infalíveis"

CM - Qual é a terapia mais indicada para deixar de fumar?

Vítor Fonseca – Não existem terapias ideais ou infalíveis. Na decisão da prescrição deve ter-se em conta a motivação do fumador para parar e a eventual adesão à terapêutica, o uso prévio de medicamentos, as contraindicações e a potencial ocorrência de efeitos adversos, o grau de dependência, a opção do fumador e, por fim, a experiência do prescritor.



– Há riscos no uso de mais do que um substituto?

– A terapêutica substitutiva de nicotina é muito segura, quase sem contra indicações na sua utilização e com muito baixo risco de sobredosagem. São muitas vezes usados em conjunto os pensos com gomas ou pastilhas, sendo importante desmistificar o receio associado à utilização deste tipo de medicação.



Dependência da nicotina é considerada uma doença

"A dependência da nicotina é hoje considerada uma doença e foi formalmente classificada como tal pela Organização Mundial da Saúde em 1992", destaca Vítor Fonseca, pneumologista do hospital de Cascais, acrescentando que "os restantes constituintes nocivos presentes no fumo do tabaco são os responsáveis pelo aumento e risco de cancro".



O fumo do tabaco é, aliás, o meio pelo qual "90 por cento da nicotina é absorvida para o pulmão". A substância "atinge os recetores cerebrais específicos através da circulação arterial, cerca de 10 segundos após a inalação" e esta "relação quase imediata entre a inalação e o seu efeito aditivo a nível cerebral" é um dos fatores que contribuem "para explicar o elevado poder aditivo da nicotina", destaca o médico.



O Serviço Nacional de Saúde dispõe de um serviço de consultas direcionadas para ajudar os utentes a deixarem de fumar, para os quais podem ser encaminhados através do médico de família ou através da linha SNS 24 (808 24 24 24). Há ainda aplicações para o telemóvel que ajudam a criar metas.



Ex-fumadores vivem mais 10 anos

Por se tratar de uma doença, o combate à dependência da nicotina exige apoio médico especializado, de forma a que o doente deixe de fumar e não sofra recaídas. E não faltam motivos para evitar o regresso ao vício: as pessoas que deixam de fumar vivem em média mais 10 anos, em comparação com as que continuam, e um ex-fumador reduz para metade o risco de doença cardiovascular.



Oftalmologia

Por prof. Dr. Eugénio Leite

O GLAUCOMA É HEREDITÁRIO?

O glaucoma é uma doença de caráter hereditário, logo os familiares de portadores devem fazer exames de despistagem. Para além da hereditariedade, devem ser considerados os grupos de risco: nos indivíduos com mais de 40 anos, o risco de ser portador de glaucoma aumenta.



A raça negra tende a desenvolver o glaucoma numa idade inferior à média da população e a probabilidade de ser afetada é quatro vezes maior em relação aos brancos. Os míopes que usam lentes acima de seis dioptrias estão sujeitos a um risco maior de desenvolver glaucoma. Diabéticos ou doentes que tiveram trauma ocular ou doenças intraoculares têm um risco de desenvolver a doença.



Todas as pessoas que façam parte de algum destes grupos devem-se submeter a exames oftalmológicos com regularidade.



QUAIS AS COMPLICAÇÕES MAIS COMUNS APÓS A CIRURGIA REFRATIVA?

As principais complicações que podem ocorrer são: olho seco, hipo ou hipercorreção (erro refrativo residual, sendo

possível o retratamento alguns meses após a primeira cirurgia) e alterações de visão à noite.



No LASIK, a principal complicação imediata é o deslocamento do flap, sendo necessário utilizar um oclusor protetor na hora de dormir. O doente deve procurar o médico para que possa ser feito o seu reposicionamento, restituindo a visão anterior. Células epiteliais da córnea podem entrar sob o flap e iniciar um crescimento epitelial cuja remoção pode ser necessária.