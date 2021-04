Taguspark acordou salário mínimo de 900 euros com todas as empresas de 'outsourcing'

O Taguspark chegou a acordo com todas as empresas de 'outsourcing' que ali prestam serviços para fixar o salário mínimo nos 900 euros, o que irá abranger 22 trabalhadores, foi hoje divulgado por fonte oficial do Taguspark.

De acordo com informação do Taguspark, ao abrigo deste acordo, os trabalhadores que ali prestam serviços de limpeza, jardinagem e instalações especiais através de empresas terceiras passam a ganhar entre 900 euros e 1.200 euros.

A medida insere-se numa política de remunerações definida para a Cidade do Conhecimento.

"A conclusão deste processo de revisão das remunerações no Taguspark era algo que ambicionávamos há algum tempo. Esta medida enquadra-se no objetivo de tornar o Taguspark no Parque Mais Cívico da Europa e pretende implementar uma política de dignidade salarial para com aqueles que diariamente prestam serviços por conta de outrem nas nossas instalações", afirmou o presidente executivo do Taguspark, Eduardo Baptista Correia, numa declaração escrita enviada à agência Lusa.

Segundo Eduardo Baptista Correia, o objetivo é "que se estabeleçam salários que reconheçam o bom trabalho, fomentem a motivação e contribuam para condições de vida que ajudem a terminar com ciclos de pobreza e permitam maior dignidade para com quem trabalha".

A remuneração mínima de 900 euros aplicada no Taguspark, localizado em Oeiras, representa uma valorização de 41,7% em comparação com o salário mínimo nacional atualmente em vigor, que é de 665 euros.