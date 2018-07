CDS-PP diz que CEME "não tem condições" e chama ministro da Defesa com urgência à AR

Ambiente tenso em comissão onde general não sabia o que estava "ali a fazer".

O CDS-PP declarou esta terça-feira Chefe do Estado-Maior do Exército (CEME) "não tem condições para continuar no cargo" e anunciou ir requerer a audição parlamentar urgente do ministro da Defesa sobre a polémica com material militar roubado de Tancos.

"Diz em relação a si próprio - 'não sei o que estou aqui a fazer' -, pois é exatamente esse o problema. Não sabe o que está a fazer. Por essa mesma razão, consideramos que o general CEME não tem condições para continuar no cargo. Por isso mesmo, decidimos também requerer com caráter de urgência que o ministro da Defesa venha cá esclarecer como foi possível dar garantias de que as armas, munições, explosivos perigosos tinham sido recuperados quando o CEME nos diz esta terça-feira que não dá essa mesma garantia", disse o deputado António Carlos Monteiro.

O parlamentar centrista falava aos jornalistas após a terceira audição do dia da comissão parlamentar de Defesa Nacional, com o CEME, depois de reuniões para ouvir as secretárias-gerais do Sistema de Informações e da Segurança Interna.



O deputado do CDS-PP referia-se à frase do general Rovisco Duarte - "com frontalidade, não sei o que estou aqui a fazer" -, para justificar o facto de não ter novidades a acrescentar face a anteriores testemunhos no parlamento sobre o assunto.



Para António Carlos Monteiro há uma "contradição evidente entre as garantias que foram dadas ao povo português de que aquele material tinha sido recuperado e alguém que diz que não pode dar garantias".



O deputado do CDS-PP anunciou ainda outro requerimento para solicitar ao Ministério Público a lista de material roubado em Tancos em junho de 2017 e recuperado na Chamusca em outubro de 2017, elaborada pela Polícia Judiciária Militar e entregue Departamento Central de Investigação e Ação Penal.



Sobre a possibilidade de vir a propor a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito aos factos em causa, António Carlos Monteiro disse que o CDS-PP está a "ponderar seriamente", mas remeteu uma decisão para "momento oportuno", para já, depois da audição do Ministro da Defesa.



"A questão da comissão de inquérito é uma decisão política da maior relevância e não estou em condições de dizer ser o PSD tomará ou não essa iniciativa. Iremos analisar com detalhe todo este processo no sentido de saber se se justifica avançar com esse processo", afirmou também o deputado do PSD Pedro Roque, reiterando igualmente uma hipótese de audição ao primeiro-ministro adiantada pelo colega de bancada ainda no interior da sala, durante a audição ao CEME.



A audição do Chefe do Estado-Maior do Exército (CEME) teve momentos pitorescos, como quando o general admitiu não saber o que estava "ali a fazer" por não ter nada de novo a dizer sobre o furto de Tancos.



Ao longo de quase duas horas, num ambiente tenso entre o PS e o CDS-PP, sucederam-se as perguntas dos deputados da oposição sobre se o general Rovisco Duarte sabia ou não, com precisão, a lista de material recuperado em outubro após o furto de 28 de junho.



O deputado do PS Ascenso Simões acusou João Rebelo, do CDS, de revelar informação de uma reunião à porta fechada com o CEME, em novembro, não abrangida pelo pedido de reserva, sobre as munições de 9mm em falta após ter sido recuperado parte do material militar.



Ascenso Simões revelou que existe "documentação confidencial à guarda da comissão", enviada pelo Exército, que poderia ter esclarecido as dúvidas dos deputados da oposição.



O deputado socialista até pediu desculpa a Rovisco Duarte, por ter sido revelada parte da reunião, e foi na sequência dessa intervenção que o general confessou: "Com frontalidade, não sei o que estou aqui a fazer."



Rovisco Duarte revelou nunca ter dito publicamente que todo o material roubado em 28 de junho de 2017 nos paióis de Tancos foi recuperado em outubro, na Chamusca, Santarém, afirmando que se baseou num comunicado da Polícia Judiciária Militar (PJM) que tomou "como boa".



E que só falou na falta das munições de 9mm porque já tinha sido noticiada pelos jornais, afirmou, acrescentando que nada há de novo desde a notícia do Expresso, há duas semanas, sobre as informações de ainda existirem munições "à solta" e não recuperadas.



No entanto, tanto o CDS como o PSD apontaram às contradições entre o chefe do Exército e o ministro da Defesa, Azeredo Lopes, e o primeiro-ministro, António Costa, que, em outubro, se congratularam por o armamento ter sido recuperado na totalidade.



João Rebelo chegou a dizer não acreditar que nem Azeredo nem Costa tenham feito estas declarações sem terem informações da parte das Forças Armadas e admitiu que "talvez a PJM pode ter induzido toda a gente em erro"



Pedro Roque, do PSD, continuou a classificar de "falta grave" o que aconteceu em Tancos há mais de um ano e afirmou que os sociais-democratas defendem que devem ser "apuradas responsabilidades políticas e operacionais" em todo este processo, apontando ao ministro da Defesa e ao próprio Rovisco Duarte, o mesmo que fez António Carlos Monteiro.



Já João Vasconcelos, do Bloco de Esquerda, quis saber se o general retiraria alguma consequência de todo este caso e se se demitiria, e ouviu de Rovisco Duarte um "não".



"Desde o primeiro instante, fizemos tudo o que estava ao nosso alcance", disse o CEME, afirmando depois que "as demissões não resolvem tudo".



E sobre os inventários, cuja fiabilidade que a oposição questiona devido à noticiada discrepância por ter sido encontrada a "caixa a mais" na Chamusca, o general garantiu confiar neles.



Rovisco Duarte evitou ainda comentar eventuais problemas de relacionamento entre a PJ e a PJM na investigação a todo este caso, apesar da insistência do CDS.