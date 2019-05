Azeredo Lopes admite ter ponderado "muitas vezes" demitir-se

Ex-ministro da Defesa avançou que ponderação aconteceu durante a crise do furto de Tancos.

Por Lusa | 20:30

O ex-ministro da Defesa José Azeredo Lopes admitiu esta terça-feira que ponderou "muitas vezes" demitir-se durante a crise do furto de Tancos e fê-lo quando achou que estava a ser prejudicial ao próprio Governo.

Na audição, a última das 45 feitas pela comissão parlamentar de inquérito ao furto de material militar de Tancos, Azeredo Lopes afirmou que "ponderou muitas vezes" sair do Governo naquele período.

No início da reunião, que se prolongou por mais de quatro horas, o antigo ministro declarou que "a partir do momento em que, no espaço público, se avança com ataques à honra", a sua "continuação em funções deixa de ser útil e passar a ser prejudicial" para o próprio executivo.