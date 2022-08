TAP alvo de ataque pirata. Companhia detetou e bloqueou acessos indevidos

"Os mecanismos de segurança da TAP foram prontamente acionados e os acessos indevidos bloqueados", pode ler-se na nota. Durante a madrugada as equipas da transportadora aérea portuguesa levaram a cabo uma investigação ao incidente.A transportadora garante que "não há qualquer risco para a segurança de voo", uma vez que a "integridade operacional está garantida":A investigação feita até agora pela TAP não permitiu concluir ter havido acesso aos dados informáticos de clientes. "Não foi apurado qualquer facto que permita concluir ter havido acesso indevido", explica o comunicado.

"O plano de contingência da TAP continua ativo e a Companhia está a trabalhar em articulação com as autoridades com competências nesta matéria", finaliza a companhia, confirmando estar a trabalhar com as autoridades policiais e judiciais para apurar o sucedido.