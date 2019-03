Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

TAP chega a 17 cidades africanas com voo Lisboa-Conacri a partir de 3 de julho

Com a nova rota para o continente africano, a companhia passará a voar para um total de 11 países.

Por Lusa | 15:10

A TAP vai começar a voar entre Lisboa e Conacri a partir de 03 de julho, com uma oferta de três voos por semana entre as duas capitais, anunciou a companhia aérea.



"A TAP mantém assim a rota de forte expansão e crescimento em todos os mercados onde atua. Em 2018, as rotas africanas operadas pela TAP tiveram um aumento considerável do número de passageiros, tendo sido transportados mais 116 mil do que em 2017, para um total de 1,1 milhões de passageiros, o que representa um crescimento de 11,2% face ao ano anterior", refere a companhia em comunicado.



Com esta nova rota para o continente africano, a TAP passará a voar para um total de 17 cidades africanas em 11 países.



Além de Conacri (Guiné Conacri), a TAP voa também para: Luanda (Angola), Maputo (Moçambique), S. Tomé (S. Tomé e Príncipe), Bissau (Guiné Bissau), Praia, Sal, São Vicente e Boa Vista (Cabo Verde), Marraquexe, Casablanca, Tânger e Fez (Marrocos), Dakar (Senegal), Abidjan (Costa do Marfim), Accra (Gana) e Lomé (Togo).