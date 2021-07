TAP inicia voos para quatro destinos em Marrocos e na Tunísia

A TAP iniciou a operação entre Lisboa e o norte de África, com voos para Agadir e Oujda, em Marrocos, e Monastir e Djerba, na Tunísia, no âmbito do plano de recuperação da transportadora, foi hoje anunciado.

De acordo com um comunicado enviado às redações, "nos últimos dias" a companhia aérea "inaugurou quatro rotas que vão operar entre Lisboa e o norte de África: Agadir e Oujda, em Marrocos, e Monastir e Djerba, na Tunísia".

"O lançamento destas rotas faz parte do plano de recuperação da TAP e da retoma progressiva e crescimento da sua atividade, com o reforço da posição da companhia no norte de África, alargando a sua oferta a quatro importantes destinos turísticos da região, que registam procura elevada em toda a Europa", afirmou, na mesma nota, a presidente executiva (CEO) da TAP, Christine Ourmières-Widener.

A Tunísia passa, assim, a fazer parte da rede da companhia aérea e, no caso de Marrocos, acrescentam-se dois novos destinos aos três já existentes para aquela geografia (Casablanca, Marraquexe e Tanger).

A transportadora acrescentou ainda que os bilhetes para estas rotas comprados até 31 de julho, podem ser alterados de forma gratuita até três dias antes da partida.

A TAP anunciou, em março, oito novas rotas para o verão para a Europa e África, nomeadamente, com destino a Fuerteventura, Ibiza, Santiago de Compostela, Zagreb, Djerba, Agadir, Monastir e Oujda.