TAP não tem dinheiro para pagar salários já este mês

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 01.07.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 01.07.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

A TAP não tem dinheiro para pagar os salários de mais de nove mil trabalhadores no final de julho. Por mês, a companhia aérea tem, em ordenados, gastos superiores a 53,5 milhões de euros. E o chumbo da proposta de ajuda do Estado coloca a TAP em iminente risco de rutura financeira. As negociações do Governo com os acionistas privados terão falhado, segundo apurou o, porque David Neeleman terá reclamado cerca de 55 milhõ...