A TAP terá de pagar a Christine Ourmières-Widener 18 mil euros por mês, nos primeiros quatro meses após o termo do mandato, se quiser que a gestora francesa não vá trabalhar para uma companhia aérea concorrente. Christine sairá da TAP no final deste mês ou em abril.



No contrato de trabalho da TAP com a sua ainda CEO está previsto que a TAP poderá pagar à gestora metade do salário mensal para ela não trabalhar, durante quatro meses, em 15 empresas concorrentes da TAP (ver texto ao lado).









