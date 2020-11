O plano de reestruturação da TAP prevê, entre outros, o corte de no mínimo 20% na remuneração dos trabalhadores que fiquem na empresa e a redução do número de trabalhadores que pode chegar aos dois milhares, segundo avança o ECO.



A data limite para o Governo apresentar o plano de restruturação para a companhia aérea é 10 de dezembro. A TAP terá de registar um corte na massa salarial de 20% a 30% no plano que entregará a Bruxelas.

Ver comentários