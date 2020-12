TAP prevê recuperação de 46% em 2021 e níveis pré-pandemia só em 2025

A companhia aérea TAP revelou esta segunda-feira em comunicado enviado aos trabalhadores que prevê uma recuperação de 46% - na procura para os principais mercados - no próximo ano. A empresa aponta ainda 2025 como o ano em que chegará a valores conseguidos antes da pandemia de Covid-19."A recuperação da procura nos mercados relevantes da TAP, mesmo com a vacina, só deverá acontecer perto de 2024", pode ler-se na nota enviada aos trabalhadores.A TAP refere ainda que "está a usar, na elaboração do Plano de Reestruturação e de Recuperação, as projeções atualizadas pelas entidades de referência do setor", em especial a Associação Internacional de Transportes Aéreos - IATA.