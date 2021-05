TAP reduz em 90% postos de trabalho previstos no plano de reestruturação

A TAP anunciou esta segunda-feira que já reduziu em 90% os postos de trabalho previstos no plano de reestruturação em aprovação pela Comissão Europeia. Do total de cerca de 2000 postos de trabalho, falta proceder ao ajustamento de 206, diz a empresa.Em comunicado enviado aos trabalhadores, a TAP refere que o número remanescente de ajustamentos pelos principais grupos é o seguinte:, face ao número inicial de 458;, face ao número inicial de 747;, face ao número inicial de 450;, face ao número inicial de 300;A TAP diz ainda que o próximo passo será "a retirada do procedimento de lay-off, a partir de 1 de junho, dos trabalhadores que estavam em regime de suspensão da prestação de trabalho".A empresa diz ainda que estes trabalhadores poderão ainda recorrer a rescisões por mútuo acordo em condições similares às que foram oferecidas nas fases de medidas voluntárias, que terminaram a 31 de maio.