TAP retoma voos de Lisboa para a Venezuela a 15 de dezembro

A TAP irá retomar as ligações de Lisboa a Caracas, na Venezuela, a partir de 15 de dezembro, com dois voos semanais, de acordo com um comunicado esta sexta-feira divulgado pela companhia aérea portuguesa.

"A TAP vai retomar a operação para Caracas, na Venezuela, a partir de 15 de dezembro, com dois voos por semana. A ligação entre Lisboa e Caracas assegurada pela transportadora aérea nacional estava suspensa desde fevereiro deste ano", pode ler-se no comunicado emitido pela companhia aérea.

O documento adianta que, a partir de dezembro "a TAP passa a realizar dois voos por semana entre as capitais de Portugal e da Venezuela, às terças e sextas, com partida de Lisboa às 10h00 e chegada a Caracas às 14h40".

"No sentido contrário, os voos da TAP vão partir da Venezuela às 17h10, chegando ao aeroporto Humberto Delgado [em Lisboa] às 05h15 do dia seguinte (horas locais)", segundo a companhia.

A empresa adianta ainda que "os voos vão ser operados com Tripulação TAP, num avião A330-900 neo com capacidade para 298 passageiros", estando já abertas as vendas de passagens ao público.

No entanto, a empresa refere que "o plano de retoma de operações da TAP será ajustado sempre que as circunstâncias o exijam, face à dinâmica da evolução das imposições e restrições dos vários países, em virtude da evolução da pandemia, bem como da evolução da procura".