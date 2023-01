TAP vai fazer auditoria externa a pagamentos e indemnizações

A TAP vai fazer uma auditoria externa e independente a pagamentos e indemnizações atribuídos a trabalhadores e administradores da empresa, avança a CNN Portugal.



A informação surge após ter sido tornado público o caso da ex-administradora da TAP Teresa Lopes, que recebeu uma indemnização de mais de um milhão de euros.



Correio da Manhã noticiou em primeira mão, recebeu uma indemnização de 500 mil euros por cessação antecipada do cargo de administradora executiva. A polémica em torno do caso levou à demissão da secretária de Estado, do ministro da Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, e do seu secretário de Estado, Hugo Mendes.