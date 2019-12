Tartaruga aparece morta numa praia em Santiago do Cacém

A carcaça de uma tartaruga deu à costa na praia da Lagoa de Santo André, no concelho de Santiago do Cacém.

O animal da espécie tartaruga-de-couro com cerca de 1,5 metros, foi encontrado por populares no areal em adiantado estado de decomposição.

A tartaruga-de-couro é a maior de todas as tartarugas marinhas, podendo atingir os dois metros de comprimento e cerca de 700 quilos de peso e é uma espécie ameaçada de extinção.

O Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) em articulação com a Câmara Municipal de Santiago do Cacém já procedeu à retirada da carcaça do areal.