Tartaruga do Zoomarine está a recuperar

A tartaruga de couro com cerca de 300 quilos resgatada na quinta-feira na Meia Praia, em Lagos, está a recuperar bem."Está mais ativa, já faz mergulho e começa a explorar o habitat de reabilitação", conta Élio Vicente, diretor do Porto d’Abrigo - o centro de reabilitação de animais marinhos do parque aquático Zoomarine, na Guia, Albufeira. "Estamos confiantes mas com moderação", afirma aoMais de 90% da alimentação destas tartarugas é feita de medusas. Nesse sentido, o apoio dos pescadores pode ser decisivo para ajudar o parque a alimentar este animal. Élio Vicente reforça ainda aoque "a melhor forma de apoiar estes animais é não poluir os oceanos com plásticos".