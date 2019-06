Tartaruga do Zoomarine precisa de comer alforrecas

Os pescadores algarvios estão a colaborar com o Zoomarine na captura de medusas que servirão de alimento para a tartaruga-de- -couro que foi encontrada presa em cabos de uma armação de pesca, na Meia Praia, em Lagos.Os biólogos do parque algarvio onde o animal está em recuperação, ao que oapurou, fizeram um apelo aos pescadores no sentido de recolherem medusas que venham nas redes de pesca. É que esta espécie alimenta-se, preferencialmente, de medusas ou águas-vivas, tradicionalmente conhecidas por alforrecas. Segundo oapurou, a tartaruga com cerca de 300 quilos foi colocada num tanque maior mas ainda não aceitou alimentação desde que chegou ao Porto d’Abrigo do Zoomarine.O risco de infeção é grande e a probabilidade de desenvolver uma pneumonia por aspiração é elevada. No entanto, os biólogos e veterinários do Zoomarine não baixam os braços e acreditam que é possível salvar esta tartaruga-de-couro e devolvê-la à natureza.O animal pertence à maior espécie de tartarugas marinhas e como não tem escamas dérmicas, "os ferimentos na pele são inevitáveis, assim como os riscos de infeção", referiu aofonte do Zoomarine. Como ficou presa várias horas, "é possível que tenha inalado água e que possa vir a desenvolver uma pneumonia por aspiração".