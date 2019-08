Tartaruga Quinas foi localizada a mais de 100 quilómetros a sul de Portimão

Quinas, a tartaruga de couro que conquistou o coração dos portugueses durante quase dois meses, já percorreu mais de 100 quilómetros após ter sido devolvida ao mar na quarta-feira, ao largo de Portimão.Segundo os dados do primeiro registo do aparelho que transmite a informação via satélite, às 10h22 de ontem a Quinas estava 110 quilómetros a sul de Portimão. O que dá uma média de 50 quilómetros por dia em linha reta."É muito bom sinal este caminho", diz Élio Vicente , diretor do Porto d’Abrigo, pois significa que tem "força e energia". Esta história de sobrevivência começou em 20 de junho quando a tartaruga foi resgatada na Meia Praia, em Lagos.