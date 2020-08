Tartaruga Quinas sem sinal após libertação há um ano

Assinala-se esta sexta-feira um ano desde que o Quinas, a tartaruga de couro com cerca de 300 quilos, resgatada no dia 20 de junho do ano passado na Meia Praia, em Lagos, foi devolvido com sucesso ao mar, ao largo de Portimão. O animal esteve a recuperar durante 48 dias, no Centro de Reabilitação de Animais Marinhos - Porto d’Abrigo do parque aquático Zoomarine.





Com o objetivo de acompanhar o percurso foi instalado na tartaruga um aparelho de monitorização via satélite. Funcionou durante 20 dias, entre 7 e 27 de agosto. Nesse período, Quinas fez um caminho de quase 1300 km até ao arquipélago das Canárias, próximo da ilha Alegria. Entretanto já passaram 346 dias sem sinal.



Com o objetivo de acompanhar o percurso foi instalado na tartaruga um aparelho de monitorização via satélite. Funcionou durante 20 dias, entre 7 e 27 de agosto. Nesse período, Quinas fez um caminho de quase 1300 km até ao arquipélago das Canárias, próximo da ilha Alegria. Entretanto já passaram 346 dias sem sinal.

“É mais provável que tenha sobrevivido devido ao ritmo constante”, diz Élio Vicente, biólogo e diretor do Porto d’Abrigo, explicando que “o aparelho pode-se ter avariado ou soltado”. O biólogo sublinha que “a missão foi cumprida, visto que o Quinas sobreviveu”. Além disso criaram-se “laços fortes, todo o País acompanhou a evolução, a ciência e as pessoas aprenderam muito com o Quinas”.