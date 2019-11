Tartaruga Quinas sem sinal de vida no mar há 69 dias

A tartaruga Quinas, que foi devolvida ao mar no Algarve depois de ter ficado presa numa rede de pesca, está em parte incerta há 69 dias.A tartaruga-de-couro macho, com cerca de 300 quilos, foi devolvida à natureza no dia 7 de agosto depois de 49 dias de recuperação no Zoomarine. O trajeto seguido pelo animal marinho estava a ser monitorizado diariamente pelos técnicos do parque algarvio.No entanto, ao que oapurou, desde o dia 27 de agosto que o aparelho colocado na carapaça do Quinas deixou de enviar sinal.Segundo os últimos dados fornecidos pelo transmissor, a tartaruga gigante encontrava-se a cerca de 24 quilómetros a norte de Lanzarote, uma das ilhas do arquipélago das Canárias. Foi essa a última localização conhecida do animal marinho, que foi batizado pelos portugueses com o nome de Quinas.Os biólogos acreditam que está vivo e que o problema esteja no aparelho colocado na carapaça. "Ou a antena avariou, ou o aparelho soltou-se e caiu", referiu aoÉlio Vicente, biólogo marinho e diretor do Porto D’Abrigo do Zoomarine."Se tivesse morrido, durante horas ou dias teríamos sinais sempre no mesmo local", interpreta o mesmo responsável do parque algarvio.Já sobre a hipótese de voltar a ser localizado, a esperança é reduzida. "Se fosse uma fêmea, ainda haveria a possibilidade de ser visto quando voltasse a terra para fazer posturas. Mas sendo macho, nunca mais irá sair do mar, o que torna difícil voltar a dar com ele e a fazer uma identificação fidedigna", lamenta Élio Vicente.Quinas é um macho da espécie Dermochelys coriácea, a maior espécie de tartarugas marinhas. Podem ser encontradas em praticamente todos os oceanos, vivendo quase toda a vida em alto-mar, rumando à costa apenas para a desova.