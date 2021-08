Task Force acusa Unilabs de comunicar tardiamente problema com vacinas no Queimódromo no Porto

A task force da vacinação da Covid-19 acusou a Unilabs de ter comunicado "tardiamente" o problema de refrigeração registado a semana passada no centro de vacinação do Queimódromo no Porto.De acordo com o jornal Público, a vacinação vai continuar suspensa depois de 980 pessoas terem recebido doses da vacina que não se encontravam à temperatura regular após uma falha na refrigeração. As autoridades de saúde aguardam agora informações sobre as vacinas administradas nos dias 9 e 10, nomeadamente se será necessário vacinar novamente os utentes inoculados.Segundo a mesma publicação, é o único centro do País operado por uma empresa privada.Decorre agora uma investigação para apurar o que se passou em concreto.