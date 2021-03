A ‘task force’ da vacinação Covid definiu uma lista completa de todas as doenças cardíacas, pulmonares e renais com prioridade nesta fase para pessoas acima dos 50 anos. A lista, a que o CM teve acesso, foi elaborada com apoio das sociedades científicas e teve por objetivo definir com maior rigor quem precisa mais rapidamente da vacina.









No caso das doenças cardíacas, passam a ser prioritários nesta fase pessoas com insuficiência cardíaca sintomática, miopatias, hipertensão pulmonar, doença coronária sintomática e enfarte agudo do miocárdio sofrido há menos de um ano.

Nas doenças pulmonares, mantém-se a prioridade para quem tem doença respiratória crónica com ventiloterapia e Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC), e entra também na lista quem sofre de bronquiectasias, fibrose quística e fibrose pulmonar. Já nas doenças renais, os prioritários passam a ser os doentes com insuficiência renal em hemodiálise e insuficiência renal em estado III e IV - o plano original priorizava doentes com insuficiência renal e taxa de filtração inferior a 60 ml/minuto.





“No que concerne às doenças cardíacas, as prioritárias eram definidas genericamente no plano original como insuficiência cardíaca e doença coronária. Agora temos uma melhor definição”, disse ao CM Ana Timóteo, secretária-geral da Sociedade Portuguesa de Cardiologia. A responsável admite que haverá uma “redução” nos doentes cardíacos prioritários nesta fase, mas considera a alteração “positiva”, porque “vão ser vacinados primeiro os doentes mais graves e que precisam da vacina mais rapidamente”.