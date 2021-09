O Governo deverá anunciar esta terça-feira a extinção da ‘task force’ da vacinação contra a Covid-19.O anúncio será feito durante a visita à sede da coordenação do plano, em Oeiras, por parte de Marta Temido, ministra da Saúde, e do primeiro-ministro, António Costa.Os centros de vacinação vão, porém, permanecer abertos e nas mãos de uma equipa militar, com oito a nove pessoas, mas sem a liderança do vice-almirante Henrique Gouveia e Melo.