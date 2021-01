810 mil pessoas com a vacinação contra a Covid-19 completa em março, afirma coordenador da Task Force

O coordenador disse ainda que 57 mil profissionais de saúde já receberam a vacina mas nenhum dos profissionais dos privados terminou a vacinação. "Não foram detetadas reações adversas" que não estivessem previstas na administração das vacinas, disse Francisco Ramos. A "execução da vacinação está a decorrer como previsto", acrescentou.









Até ao final de março prevê-se vacinar mais de 80% das pessoas com mais de 80 anos estando previsto que 810 mil pessoas tenham a vacinação contra a Covid-19 completa nesse mês.



No próximo domingo vão chegar 10800 doses de vacinas contra a a Covid-19 em Portugal. O país vai ser reforçado com 1,5 milhões de doses das vacinas contra a covid-19, ainda no primeiro semestre, e cerca de cinco milhões no segundo. Francisco Ramos salienta que se a vacina da Astrazeneca for aprovada, Portugal vai conseguir atingir o objetivo.



Já no mês de fevereiro vão começar a haver vários pontos de vacinação e é necessário que as pessoas se desloquem aos pontos, quando solicitados, para receber a vacina. Segundo o coordenador é realizada uma convocatória para as pessoas receberem a vacina, para evitar aglomerados.



Em termos de monitorização há um trabalho conjunto entre o Infarmed, a Direção-Geral da Saúde e o Instituto Ricardo Jorge.



No balanço da Task Force do Plano de vacinação contra a Covid-19 em Portugal o coordenador Francisco Ramos informou que na sexta-feira 74 mil pessoas vão estar vacinadas contra o coronavírus.Há ainda 12 mil pessoas com mais de 50 anos que já iniciaram a vacinação.Devido aos surtos de Covid-19 registados nos lares, faltam vacinar 30 mil pessoas relacionadas com as instituições para idosos.Um mês após o início do Plano de Vacinação contra a Covid-19 o balanço é positivo, de acordo com Francisco Ramos.A vacinação contra a Covid-19 em Portugal começou a dia 27 de dezembro.