Henrique Gouveia e Melo, coordenador da ‘task force’ do plano de vacinação contra a Covid-19, garantiu esta sexta-feira que, em relação às prioridades desta 1ª fase, “não existe qualquer alteração ao estabelecido no plano em vigor”. O ‘Expresso’ noticiou esta sexta-feira que tinha havido mudanças, com as Forças Armadas, forças de segurança, bombeiros e órgãos de soberania a perderem prioridade, dando primazia a idosos com mais de 80 anos e pessoas com mais de 50 e com algumas doenças associadas. Estes dois últimos grupos passariam a receber 90 por cento das vacinas disponíveis, ficando os serviços essenciais do Estado com 10%. Isto porque, tendo em conta a redução no número de vacinas a receber no primeiro trimestre (2,5 milhões de doses em vez das 4,4 milhões previstas), seria agora privilegiado o objetivo de “salvar vidas”. Só que, ao final desta sexta-feira, o vice-almirante Gouveia e Melo emitiu um comunicado garantindo que esta repartição de 90%/10% já estava a ser posta em prática e que, assim, não tinha havido mudanças.









O comunicado explica ainda que o plano estipulado define “dois grupos prioritários” em função dos objetivos de “salvar vidas de cidadãos mais vulneráveis” e de “conferir resiliência à resposta do Estado”.

“Atentas as atuais limitações conhecidas na disponibilidade global de vacinas, a administração das mesmas a estes dois grupos tem sido efetuada à razão de 90% das vacinas disponíveis para cidadãos do primeiro grupo (salvar vidas) e 10% para o segundo grupo (resiliência do Estado)”, informou o coordenador Gouveia e Melo, que assumiu o lugar após a demissão de Francisco Ramos.