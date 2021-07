O responsável máximo pela vacinação contra a Covid-19 disse esta segunda-feira que a possibilidade de longas filas nos centros de vacinação já era esperada devido ao aumento do ritmo do processo, mas reconheceu que é um problema e terá de ser resolvido. “Já era expectável que isto acontecesse esta semana, face ao número de vacinas que vamos dar, mas é indesejável que as pessoas estejam tanto tempo na fila e vamos tentar melhor o processo”, disse o vice-almirante Gouveia e Melo, que coordena a ‘task force’ responsável pelo processo de imunização contra o novo coronavírus.



Entre as medidas possíveis para resolver a questão das filas e a consequente e inevitável aglomeração de pessoas, Gouveia e Melo salientou a necessidade de um melhor esclarecimento dos horários do processo ‘casa aberta’, que agora permite a vacinação de pessoas com 45 ou mais anos sem agendamento prévio.