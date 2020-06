Taxa de contágio da Covid-19 é maior na região Centro

O indicador RT, que mede a taxa de contágio da Covid-19 ao longo do tempo, indica que, entre 29 de maio e 2 de junho, o valor mais elevado se registou na região Centro (1,09), acima de Lisboa e Vale do Tejo (1,02) e Norte (0,89). Segundo revelou a ministra da Saúde, Marta Temido, no conjunto das regiões do País o RT foi de 1,01.



O número de novos casos de infeção anunciado este sábado foi de 382, o valor mais alto em cerca de um mês, repetindo o que sucedera sexta-feira. Os dados deste sábado - divulgados com seis horas de atraso devido a um problema técnico que afetou vários países - revelam uma subida de nove mortos.

Ver comentários