Taxa de desemprego desce para 7,1% na União Europeia em junho

A taxa de desemprego desceu ligeiramente, em junho, para 7,7% na zona euro e 7,1% na União Europeia (UE), comparando com 8% e 7,3%, respetivamente, no mesmo período homólogo de 2020, anunciou hoje o gabinete estatístico comunitário, Eurostat.

Dados hoje divulgados pelo Eurostat revelam então que, no mês passado, a taxa de desemprego da zona euro com ajustamento sazonal era de 7,7%, contra 8% em junho de 2020 e também em maio deste ano.

Já no conjunto da UE, esta taxa fixou-se em 7,1% em junho de 2021, o que compara com 7,3% tanto no período homólogo do ano passado como em maio deste ano.