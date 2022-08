Taxa de desemprego recua para 5,7%, um novo mínimo em mais de uma década

Os dados esta quarta-feira divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística mostram que a população desempregada, estimada

em 298,8 mil pessoas, diminuiu 3,1%





No entanto, na evolução em cadeia também não foi criado emprego. A população inativa aumentou. Em relação a período homólogo o aumento da população empregada foi de 1,9%.



Leia também Taxa de desemprego desce para 6,1%. Nível mais baixo dos últimos 10 anos face ao trimestre anterior.No entanto, na evolução em cadeia também não foi criado emprego. A população inativa aumentou. Em relação a período homólogo o aumento da população empregada foi de 1,9%.

A taxa de desemprego baixou para 5,7% no segundo trimestre deste ano, uma quebra de 0,2 pontos face ao trimestre anterior e 1 ponto face a período homólogo.Repete-se assim o mínimo registado no segundo trimestre de 2020, quando por causa da pandemia o INE detetou mais trabalhadores inativos do que desempregados com procura ativa de emprego. São os números mais baixos desde o início da série, em 2011.