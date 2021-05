Taxa de incidência da Covid-19 em Portugal desce para 53,8 casos por 100 mil pessoas

A taxa de incidência do novo coronavírus nos últimos 14 dias desceu em Portugal para 53,8 casos por 100 mil habitantes, segundo o boletim desta segunda-feira da Direção-Geral da Saúde (DGS). Os números anteriores, revelados na passada sexta-feira, indicavam uma taxa de 57,7 casos. Já o índice de transmissibilidade (Rt) mantém-se nos 0,92. Segundo a DGS de segunda-feira, o número de casos diários caiu para 158, o valor mais baixo das últimas cinco semanas. Quase metade dos novos casos (70) ocorreram na região Norte, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo com 34 infeções, Centro (16), Açores (16), Alentejo (9), Algarve (8) e Madeira (5). O número de doentes internados com Covid-19 é de 277 (mais nove), enquanto em cuidados intensivos são 73 (menos um). Registou-se ainda mais um óbito, uma mulher acima de 70 anos, residente na região de Lisboa e Vale do Tejo.Desde o início da pandemia morreram 16 993 pessoas. Há 22 102 casos ativos (menos 211) e 368 pessoas recuperaram, tendo o total de recuperados subido para os 800 645.As autoridades já identificaram mais de 100 alojamentos para trabalhadores agrícolas no concelho de Odemira, onde vivem mais de 300 pessoas, em situação de sobrelotação ou insalubridade, revelou esta segunda-feira o presidente da câmara local. José Alberto Guerreiro revelou ainda que vai exigir ao Governo o fim "imediato" da cerca sanitária em duas freguesias do concelho – São Teotónio e Longueira-Almograve –, por considerar que "a situação está controlada". "Estão reunidas as condições para o fazer de imediato".