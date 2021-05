A taxa de carbono de dois euros aplicada aos passageiros de voos internacionais e navios cruzeiro vai avançar no segundo semestre deste ano, explicou esta segunda-feira o ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, que marcou presença no ‘Aviation Day’, uma iniciativa organizada pela Autoridade Nacional de Aviação Civil, no âmbito da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia.













Em causa está a taxa de carbono de dois euros cobrada aos passageiros de voos internacionais e navios cruzeiro, que foi proposta pela PAN no âmbito do Orçamento do Estado para 2021.

A taxa incide sobre a emissão de títulos de transporte aéreo comercial de passageiros com partida de território português e sobre a atracagem dos navios de passageiros nos terminais portuários localizados em território de Portugal continental para abastecimento, reparação, embarque ou desembarque de passageiros.





A tarifa não se aplica às crianças com menos de dois anos, nem ao transporte público marítimo e fluvial de passageiros ou às viagens aéreas de residentes na Madeira e nos Açores entre o continente e as ilhas e dentro destas regiões.



De fora ficam aterragens ou atracagens por razões de ordem técnica ou meteorológica.