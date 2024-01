Ainda vai demorar uns meses até que as tarifas de táxi sazonais e específicas para algumas zonas do País entrem em vigor. A Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) tem até ao final de outubro para regulamentar o regime de tarifas previsto no decreto-lei 101/2023 (regime jurídico do transporte de passageiros em táxi).









Ver comentários