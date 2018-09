Cerca de 200 táxis continuam em protesto em Faro

Taxistas algarvios continuam concentrados nas duas faixas da via que desemboca na rotunda do aeroporto de Faro.

Por Lusa | 10:14

Cerca de 200 taxistas continuam esta quinta-feira concentrados na Estrada Nacional 125/10, junto ao aeroporto de Faro, no segundo dia de protesto contra a nova legislação das plataformas eletrónicas de transporte em veículos descaracterizados.

Os profissionais do Algarve seguiram o apelo feito na quarta-feira pelas duas entidades representativas do setor do táxi, após se reunirem com grupos parlamentares na Assembleia da República, para manter o protesto enquanto não houver compromisso de que será pedido ao Tribunal Constitucional para apreciar a nova legislação, que já foi promulgada pelo Presidente da República e deverá entrar em vigor em 1 de novembro.

O protesto mantém-se nos moldes em que se iniciou, na quarta-feira, às 07h00, com os taxistas algarvios concentrados nas duas faixas da via que desemboca na rotunda do aeroporto de Faro, enquanto o trânsito regular circula por uma faixa, à direita, permitindo o acesso tanto à infraestrutura aeroportuária, como à praia de Faro.