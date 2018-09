Dirigentes das associações de taxistas insatisfeitos com reunião com PSD mantêm paralisação

Carros vão continuar na rua "por tempo indeterminado".

Por Lusa | 18:46

Os dirigentes das entidades que representam o setor do táxi mostraram-se esta sexta-feira insatisfeitos com a reunião com o PSD, que decorreu na Assembleia da República, e vincaram que vão continuar o protesto que dura há já três dias.

O presidente da Federação Portuguesa do Táxi (FPT), Carlos Ramos, afirmou aos presentes na Praça dos Restauradores, em Lisboa, que "foi irritante" a forma como foram recebidos pelo PSD na Assembleia da República.

"A reunião que nós tivemos com o PSD não traz nada de novo, além daquilo que já sabíamos. O PSD mantém-se irredutível, o PSD está formatado com a lei", considerou.



Questionado sobre a continuidade da manifestação, que está a decorrer em Lisboa, no Porto e em Faro, Florêncio Almeida, da Associação Nacional dos Transportadores Rodoviários em Veículos Ligeiros (ANTRAL), adiantou que os carros vão continuar na rua "por tempo indeterminado".