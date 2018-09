Taxistas acusam ministro do Ambiente de lhes atirar "areia para os olhos"

João Pedro Matos Fernandes manifestou disponibilidade para discutir a modernização do setor.

Por Lusa | 17:15

Um representante dos taxistas que há uma semana estão em protesto em Faro acusou esta terça-feira o ministro do Ambiente de estar a atirar-lhes "areia para os olhos" ao dizer que está disponível para discutir a modernização do setor.

"O ministro do Ambiente está a atirar-nos areia para os olhos, os táxis nunca pediram modernização, temos carros com equipamentos sofisticados e faturação certificada, tudo pago por nós", disse à Lusa Romão Alves, delegado regional de Faro da Federação Portuguesa do Táxi.

João Pedro Matos Fernandes manifestoudisponibilidade para discutir a modernização do setor, mas reiterou que "nenhuma classe profissional" tem poder para inibir uma lei da República, como a que regula as plataformas eletrónicas de transporte.