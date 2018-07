Dezenas de viaturas estão paradas junto ao aeroporto Humberto Delgado.

11:52

Cerca de cem motoristas de táxi iniciaram esta terça-feira uma paralisação pacífica perto do aeroporto Humberto Delgado.Os taxistas reclamam contra a passividade do governo na regularização da atuação de empresas como a Uber e Cabify.Paralisação surge em solidariedade com os taxistas espanhóis que estão em greve em várias cidades.A polícia está no local a controlar o trânsito.