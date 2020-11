O Teatro Nacional São João, Porto, vai encerrar temporariamente, entre o final de março e o princípio de outubro do próximo ano para obras de reabilitação do edifício, no valor de 1,65 milhões de euros. Dois concursos públicos foram anunciados, sexta-feira, em Diário da República.As intervenções visam reabilitar elementos degradados na sala de espetáculos, mas também tetos, paredes e pavimentos. Renovar e substituir os sistemas e equipamentos de climatização, e remodelar as instalações e os equipamentos elétricos são outras das obras previstas. A reabilitação da arquitetura de cena pretende também modernizar a estrutura de palco, nas vertentes mecânica, elétrica e informática, a começar pelo nivelamento do palco e pela substituição das quarteladas, além da introdução de varas motorizadas, novos motores pontuais e consolas de comando."No ano em que se celebra o centenário da inauguração do edifício-sede, o Teatro Nacional São João está a preparar mais um relevante capítulo da história deste monumento nacional", acrescenta. A empreitada no imóvel visa "adequá-lo às atuais exigências legais em termos de segurança e acessibilidade". O financiamento comunitário permite a renovação, que já está em curso, do parque técnico.