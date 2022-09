Todos os factos que constam no relatório que levou à retirada das três filhas a Ana Maximiano basearam-se num telefonema feito por um assistente social do infantário frequentado por duas das meninas.



No Tribunal de Cascais, a técnica Sandra Baptista, uma das duas arguidas que estão a ser julgadas acusadas de falsidade de depoimento ou declaração e de negação de justiça ou prevaricação, assumiu que, em 7 de dezembro de 2015, não esteve no local onde Ana Maximiano terá ameaçado “desaparecer com as crianças”.









