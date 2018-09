Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Técnica inovadora ajuda a prevenir e tratar incontinências

Sonda é inserida na vagina ou ânus e mede a força muscular.

Por Francisca Genésio | 09:50

Biofeedback é o nome de uma técnica inovadora que permite não só tratar, mas também diagnosticar problemas na região pélvica.



O procedimento é realizado no âmbito da reabilitação, com "recurso a uma sonda, ligada a um software específico, que pode ser introduzida na vagina ou no ânus (no caso dos homens ou em mulheres, se for mais indicado efetuar tratamento por esta via)", explica Ricardo Silva, urologista no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, sublinhando que "os aparelhos mais recentes asseguram três grandes funções".



A primeira é a realização de diagnóstico "através da medição da força e da contração muscular e da eficácia do relaxamento adequado". A segunda é o tratamento, que inclui exercícios "com acompanhamento em tempo real". Existe ainda a possibilidade de efetuar eletroestimulação pélvica, "que consiste na administração de corrente elétrica, de baixa intensidade, indicada como um complemento ao tratamento".



O procedimento é sobretudo indicado para prevenir e/ou tratar incontinência urinária e fecal, retenção urinária e/ou obstipação, bem como dores durante as relações sexuais. As mulheres são as principais afetadas por estas disfunções.



O MEU CASO

"Foi um parto difícil e traumático que me deixou sem sensibilidade"

Brígida Maio tem 37 anos e foi mãe em setembro de 2017. "Foi um parto difícil e traumático, que me deixou com sequelas: sem sensibilidade e com uma cicatriz enorme no períneo", contou ao CM a enfermeira. Em casa, começou a fazer exercícios de fortalecimento pélvico, "mas nada estava a resultar". Em março, recorreu ao biofeedback. "Noto muita diferença e já estou na fase do trabalho preventivo, para evitar incontinências na menopausa", explicou. Segundo a enfermeira, a técnica é uma mais valia porque "em tempo real é possível ter noção se os exercícios estão ou não a ser feitos de uma forma correta".



DISCURSO DIRETO

Ricardo Silva, urologista no Hospital de Santa Maria

"Estilo de vida saudável"

CM - O biofeedback, enquanto tratamento, tem de ser conciliado com medicação?

Ricardo Silva - Não necessariamente, depende de cada caso. Importa reforçar que um doente que esteja a realizar biofeedback pode necessitar de medicação sem que isso signifique falência ou ineficácia desse mesmo tratamento.



CM - Que outros exercícios podem ajudar a combater problemas como as incontinências urinárias?

Ricardo Silva - A manutenção de um estilo de vida saudável e de um peso adequado é essencial ao adequado funcionamento das estruturas pélvicas, assegurando a sua normal função.



CM - A técnica tem de ser prescrita por um médico?

Ricardo Silva - É desejável que o doente seja alvo de uma avaliação médica para aferir qual a modalidade de tratamento mais indicada.