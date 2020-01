Técnicos de diagnóstico e terapêutica juntam-se à greve da função pública no dia 31

Os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica (TSDT) vão juntar-se à greve decretada para a função pública no dia 31 de janeiro, prevendo constrangimentos no atendimento no Serviço Nacional de Saúde (SNS).

O Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Saúde das Áreas do Diagnóstico e Terapêutica (STSS) adianta, em comunicado, que as análises clínicas, raio x, cardiologia, audiologia, farmácia, neurofisiologia e cirurgias programadas "serão algumas das áreas afetadas por esta paralisação".

Estes funcionários aderem à manifestação nacional agendada, pelas 14:30, no Marquês do Pombal, em Lisboa, estando na base desta greve a "defesa de aumentos salariais justos e a defesa dos serviços públicos".