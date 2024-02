Técnicos de emergência pré-hospitalar não concordam com saída do diretor Regional do Norte do INEM

(

A saída do diretor Regional do Norte do INEM, António Gandra d’Almeida não foi bem recebida pelos técnicos de emergência pré-hospitalar.O fim prematuro da comissão de serviço do responsável foi criticada pelo Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-HospitalarSTEPH). A estrutura sindical, acusa a direção do INEM de ter prescindido de um bom profissional."O INEM perde sempre os melhores quadros. Fomos apanhados de surpresa, pelo que tivemos conhecimento, o presidente do INEM terá dito que não precisava mais dele. O STEPH lamenta a saída do Diretor Regional Norte. António Gandra D’Almeida pegou numa delegação completamente desmembrada, após a polémica das vacinas, e teve a audácia de ir ultrapassando e resolvendo a maioria dos problemas", disse, ao, Rui Lázaro, presidente do STEPH.