Cerca de 40 assistentes técnicos do Hospital de Penafiel estão à espera que o Centro Hospitalar pague quatro anos do prémio de assiduidade, após diferendo aquando do Acordo Coletivo de Trabalho.



Até 2018, os técnicos contratados pelo hospital, entre 2004 e 2011, com contrato individual de trabalho por tempo indeterminado e com um horário de 40 horas semanais, recebiam prémios e subsídios.









